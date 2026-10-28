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        Yıldırım isabet eden 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde arazide küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:29 Güncelleme:
        Yıldırım isabet eden 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde arazide küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, Beyvelioğlu köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'ın üzerine aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Gültekin'in cenazesinin bugün Beyvelioğlu köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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