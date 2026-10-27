Yozgat'ta yıldırımın isabet ettiği tarladaki 500 ton saman yandı
Yozgat'ta yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında 500 ton saman yandı.
Giriş: 27.10.2026 - 22:41 Güncelleme:
Yozgat'ta yıldırımın isabet etmesi sonucu çıkan yangında 500 ton saman yandı.
Merkeze bağlı Sarımbey köyünde saman balyalarının bulunduğu bir tarlaya yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Uzun süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangında, 500 ton saman kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ