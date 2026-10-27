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        Cumhuriyet Bayramı sergisinde Türk kültürünü yansıtan eserler dikkat çekti

        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılan karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Cumhuriyet Bayramı sergisinde Türk kültürünü yansıtan eserler dikkat çekti

        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla açılan karma sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ve resim eğitmeni İrem Civelek’in eserlerinin yer aldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına Özel Karma Sergi açıldı. Sergide, 30'dan fazla eser yer aldı.

        Türk kültürünü yansıtan eserler ziyaretçilerden büyük ilgi ve beğeni topladı. Cumhuriyetin kuruluş coşkusunu sanatseverlerle buluşturan sergide Atatürk ve Sultan Alparslan, Kaplumbağa Terbiyecisi, Türk kültürünü yansıtan at eserlerinin yanı sıra ebru ve hat sanatıyla ilgili eserler de yer aldı.

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        Usta Öğretici Emine Ser Tanrıverdi, öğrencisiyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel karma sergi oluşturduklarını belirterek, "Yozgat'ta sanatsal hareketlilik var, buna resim alanında katkı sunmak istedik. Öğrencilerimizin, çalışanların, dışarıdan gelenlerin Yozgat'ta kültürel çalışmaların olduğunu görmelerini istedik. Kültürel anlamda Yozgat'a katkısının olacağını düşündük. 30'un üzerinde eserimiz ziyarete açıldı. Sergimiz iki gün açık olacak" dedi.

        Resim Eğitmeni İrem Civelek ise, "Sergimiz karma sergi olarak geçiyor. Her çeşit hat sanatı, ebru, gerekli motifler, desenler, figürler hepsinde yer buluyor. Ben resim eğitmeniyim. Sertifikalarımı tamamladım ve hocamla sergi düzenlemek istedik. Sergide 20 tane resmim var" ifadelerini kullandı.

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        Kültürel motiflerin ve Cumhuriyet coşkusunun harmanlandığı özel resim sergisi, yarın saat 21.00'e kadar Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki Büyük Sinema Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

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