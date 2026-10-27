Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel karma resim sergisi açıldı

        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel karma resim sergisi açıldı

        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel karma resim sergisi açıldı

        Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.

        Yozgat Merkez Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ile öğrencisi resim eğitmeni İrem Civelek'in hazırladığı yaklaşık 30 eser, Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Sergide gazetecilere açıklamada bulunan Tanrıverdi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi düzenlemek istediklerini söyledi.

        Yozgat'taki sanat faaliyetlerine resim alanında katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Tanrıverdi, serginin yarına kadar ziyarete açık olacağını ifade etti.

        Resim eğitmeni İrem Civelek ise farklı eserlerin yer aldığı sergide, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Kadınlar yöresel ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırıyor
        Kadınlar yöresel ürünleri işleyerek ekonomiye kazandırıyor
        Yıllar önceki nasihati unutmadı, 2 bin 270 rakımda ezan okuyup namaz kıldı
        Yıllar önceki nasihati unutmadı, 2 bin 270 rakımda ezan okuyup namaz kıldı
        Yozgat'ta bir tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu
        Yozgat'ta bir tarım arazisinde çökme ve yüzey yarıkları oluştu
        Yozgat'ta yaşlı ve engellilere evde kimlik kartı hizmeti
        Yozgat'ta yaşlı ve engellilere evde kimlik kartı hizmeti
        Yozgat'ta korkutan görüntü: Tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu
        Yozgat'ta korkutan görüntü: Tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü düzenlendi
        Akdağmadeni'nde sonbahar doğa yürüyüşü düzenlendi