Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel karma resim sergisi açıldı
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.
Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi açıldı.
Yozgat Merkez Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Emine Ser Tanrıverdi ile öğrencisi resim eğitmeni İrem Civelek'in hazırladığı yaklaşık 30 eser, Büyük Sinema Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergide gazetecilere açıklamada bulunan Tanrıverdi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla karma resim sergisi düzenlemek istediklerini söyledi.
Yozgat'taki sanat faaliyetlerine resim alanında katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Tanrıverdi, serginin yarına kadar ziyarete açık olacağını ifade etti.
Resim eğitmeni İrem Civelek ise farklı eserlerin yer aldığı sergide, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
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