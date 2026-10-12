Yozgat Bozok Üniversitesinde KariyerFest'26 başladı

Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencileri iş dünyasının temsilcileriyle buluşturmayı amaçlayan KariyerFest'26 başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürlüğünce Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival kapsamında firma buluşmaları, kariyer söyleşileri, kişisel gelişim atölyeleri, iş ve staj fırsatları ile teknoloji etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Beş gün sürecek festivalin açılışında konuşan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, kariyerin yalnızca iş bulmaktan ibaret olmadığını, kişinin kendisini tanıma ve geleceğini şekillendirme süreci olduğunu belirtti.

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Yapay zeka ve dijital dönüşümün birçok mesleği yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Yaşar, "Böyle bir çağda başarılı olmanın yolu, yalnızca diploma sahibi olmaktan değil, öğrenmeye açık olmaktan, kendini sürekli geliştirmekten ve ne istediğini bilmekten geçiyor." ifadelerini kullandı.

Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayşe Şener Taplak da festival kapsamında 55'i aşkın kamu kurumu, kuruluş ve firma ile 20'den fazla panelisti öğrencilerle buluşturacaklarını belirterek, etkinliklerle gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST 2026 ve çeşitli teknoloji yarışmalarında derece elde eden veya finale kalan öğrenciler ile danışmanlarına teşekkür belgesi, plaket ve ödülleri verildi.

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Program, farklı sektörlerden temsilcilerin katıldığı panel ve söyleşilerle devam etti.

Öğrenciler, farklı sektörlerden firmaların açtığı stantları gezerek iş ve staj olanakları hakkında bilgi aldı.

Festivalin açılışına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.