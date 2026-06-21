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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığından personele Babalar Günü sürprizi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü dolayısıyla personelin çocuklarının mesajlarından oluşan video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Yozgat İl Jandarma Komutanlığından personele Babalar Günü sürprizi

        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, Babalar Günü dolayısıyla personelin çocuklarının mesajlarından oluşan video hazırladı.

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan videoda, çocukların babalarına yönelik sevgi, özlem ve minnet duygularını içeren mesajlar yer aldı.

        Hazırlanan video, görev başındaki personele izlettirilerek sürpriz yapıldı.

        Videoyu izleyen kimi babalar, duygu dolu anlar yaşadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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