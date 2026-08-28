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        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Özkan, mesajında, Türk milletinin zaferlerle dolu tarihinin altın halkalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        30 Ağustos'un arkasında vatan uğruna hayatını feda eden kahramanların cesaret ve fedakarlığının bulunduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

        "Bu destansı zaferle milletimiz, esaret gömleğini yırtıp atmış, ne pahasına olursa olsun istiklalinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdecisi olan Büyük Zafer, tarihten silinmek istenen aziz milletimizin yeniden şahlanışının adıdır. Dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalimiz için, vatan uğrunda aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye hazırız. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milli bekamızı korumak gayesiyle sınırlarımız içinde ve dışında yürüttüğü mücadele, bunun en açık delilidir. 30 Ağustos ruhundan aldığımız ilham ile Türkiye’yi daha aydınlık, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum."

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