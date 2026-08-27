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        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 11:49 Güncelleme:
        Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen bölgeye giden ekipler, kazı yapan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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