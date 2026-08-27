Yozgat'ta kaçak kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.08.2026 - 11:49 Güncelleme:
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen bölgeye giden ekipler, kazı yapan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kazıda kullanılan çeşitli malzemelere el konuldu.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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