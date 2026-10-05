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        Yozgat'ta 1057 öğrenciye gıda israfı eğitimi verildi

        Yozgat'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında 17 okulda 1057 öğrenciye gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Yozgat'ta 1057 öğrenciye gıda israfı eğitimi verildi

        Yozgat'ta Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında 17 okulda 1057 öğrenciye gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerdeki 17 okulda öğrencilere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

        Çalışmalar kapsamında 46 okul öncesi, 342 ilkokul ve 669 ortaokul öğrencisi olmak üzere toplam 1057 öğrenciye gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik sunum yapıldı.

        Yaş gruplarına uygun sunum ve eğitim materyallerinin kullanıldığı etkinliklerde öğrencilere gıdanın değeri, gıda kaybı ve israfının önlenmesi, bilinçli tüketim ile ihtiyaç kadar gıda satın alınması ve tüketilmesi konularında bilgi verildi.

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        Eğitimlerde ayrıca günlük yaşamda gıda israfını azaltmak için alınabilecek önlemler ve gıdaların doğru ve etkin değerlendirilmesinin önemi anlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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