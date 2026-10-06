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        Yozgat'ta 30 litre etil alkol ele geçirildi

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
        Yozgat'ta 30 litre etil alkol ele geçirildi

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.T. ve U.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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