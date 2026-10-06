Yozgat'ta 30 litre etil alkol ele geçirildi
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.10.2026 - 16:49 Güncelleme:
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ilçede kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 30 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.T. ve U.K. hakkında adli işlem başlatıldı.
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