Yozgat'ta AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Yozgat'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığınca "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Bilal Şahin Kongre ve Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Kandemir burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25 yıl önce, "Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attığını söyledi.

Kandemir, AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadıklarını, milletin emanetini taşıyarak ülkenin yükünü omuzladıklarını, Türkiye’yi her alanda büyütmek ve güçlendirmek için mücadele verdiklerini ifade etti.

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Çeyrek asırlık birikimi, geçmişin hatırası değil geleceğin güçlü temeli olarak gördüklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye kazanımını kalıcı hale getiren, sivil ve özgürlükçü anayasasıyla demokrasisini güçlendirmiş, yüksek teknolojide öncü, ekonomide daha güçlü, enerjide ve savunmada tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz."