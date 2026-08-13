Yozgat'ta bir bölümünde üretime başlanan OSB'nin 7 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), tam kapasite çalıştığında 7 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın önerdiği "Yerelden Kalkınma" modeli kapsamında Boğazlıyan'da 2020’de tescillenen Fuat Oktay OSB'de çarklar dönmeye başladı.

İlk etapta 33 parselden oluşan ve 25 müteşebbisin başvuruda bulunduğu OSB'de, inşaatı tamamlanan 5 firmada üretim başladı.

Faaliyetteki firmalarda 300 işçinin istihdam edildiği OSB'de, tüm fabrikaların faaliyete geçmesiyle 7 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA muhabirine, geçmişten bu yana tarım sektöründeki üretim potansiyeliyle bilinen Yozgat’ın, son dönemde sanayi ve turizmde de hızla yol almaya devam ettiğini söyledi.

Kentin bünyesinde 4 OSB bulunduğuna dikkati çeken Özkan, "Gerek coğrafi konumu, gerekse ulaşım imkanlarıyla Boğazlıyan Fuat Oktay OSB önem arz etmektedir. Burası başlangıç itibarıyla 1070 dekarlık bir alanda kurulmuş ve 33 parselden oluşan bir alan iken, gelen talepler üzerine genişleme çalışmalarıyla inşallah yakın zamanda 3 bin 290 dekarlık bir alana ulaşacak." diye konuştu.

Vali Özkan, 25 müteşebbisin başvurusuyla inşaatların başladığını, 5 firmanın üretime geçtiğini belirterek, 4 firmanın kurulum aşamasında olduğunu, 16 firmanın da inşaat çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

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- OSB'nin konumu yatırımcılara avantaj sağlıyor

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da yeni parseller için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yozgat'ın bulunduğu konum itibarıyla yatırımcılara avantajlar sağladığını vurgulayan Coşar, şöyle konuştu:

"Yozgat kalkınmada 5. yatırım teşvik bölgesinde, organize sanayi bölgelerimiz ise 6. bölgede yer alıyor. Yine son dönemlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Yozgat'a, OSB'lerimize özel teşvikleri de var. Aynı zamanda ulaşım açısından organize sanayi bölgemiz Türkiye'nin tam ortasında bulunmakta. Kayseri, Yozgat ve Nevşehir havalimanlarına 70-80 kilometre mesafede. 15 kilometre mesafede tren istasyonu, 10 kilometre mesafede ise hızlı tren istasyonu inşaatı devam etmekte. Kılçık tren hatları kapsamında yürütülen projeye biz de proje başvurularımızı yaptık. İnşallah 1-2 yıl içerisinde organize sanayi bölgemizin içerisine tren ve yük istasyonumuzu da getireceğiz."

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Coşar, Yozgat'ın deprem riski düşük iller arasında bulunması ve Boğazlıyan'daki OSB'nin hem Samsun hem de Mersin limanlarına yaklaşık 330 kilometre mesafede olmasının avantaj sağladığına dikkati çekti.

Yatırımcıları Boğazlıyan'a davet eden Coşar, tüm yatırımcılara belediye olarak destek vereceklerini söyledi.

Fuat Oktay OSB'de rögar kapağı üreten döküm fabrikasının Dış Ticaret Müdürü Enes Özcan ise fabrikanın 6 yıldır Kayseri OSB'de faaliyet gösterdiğini belirterek, teşviklerden yararlanmak üzere Yozgat'ta da şube açtıklarını ifade etti.

Yaklaşık 1,5 yıldır fabrikanın kurulum işlemlerinin devam ettiğini, şu anda bir bölümünde üretime başladıklarını anlatan Özcan, "Şu anda yarı faaliyetteki fabrikada çalışıyoruz, aynı zamanda yerel halka da istihdam sağlıyoruz. Şu anda 15 kişi olarak çalışıyoruz ama tam kapasiteye geçtiğimizde sayıyı 60'a çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Özcan, ürettikleri ürünlerin yarısını Kosova, Romanya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelere ihraç ettiklerini kaydetti.

OSB'deki bir gıda firmasında çalışan 4 çocuk annesi Selma Görgen de Boğazlıyan'da OSB'nin açılmasının istihdam açısından önemli olduğunu belirterek, aile bütçesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.