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        Yozgat'ta bir lisenin duvarına semboller yaparak yazılar yazan zanlı hakkında işlem başlatıldı

        Yozgat'ta bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yaparak yazılar yazan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Yozgat'ta bir lisenin duvarına semboller yaparak yazılar yazan zanlı hakkında işlem başlatıldı

        Yozgat'ta bir lisenin istinat duvarına şeytan ve satanizm içerikli semboller yaparak yazılar yazan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan bir lisenin dış istinat duvarının sokağa bakan kısmına, şeytan ve satanizm içerikli semboller yapılarak yazılar yazıldığı belirtildi.

        Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "Şahıs hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, dini değerleri aşağılama ve kamu malına zarar verme' suçları kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Eğitim kurumlarımızın güvenliğini, huzurunu ve düzenini bozabilecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyecek, bu tür fiillerin failleri hakkında gerekli adli ve idari işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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