Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi yararlanıcılarına yönelik eğitim programı düzenlendi.



Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, katılımcılara evlilik öncesi eğitim ile aile ve finans yönetimi konularında bilgi verildi.



Eğitimde, sağlıklı ve güçlü aile yapısının oluşturulması, aile içi iletişim, evlilikte sorumluluklar ve finans yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Programda ayrıca evlilik öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

