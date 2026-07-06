Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

        Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

        Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi yararlanıcılarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Yozgat'ta çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

        Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında evlilik kredisi yararlanıcılarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, katılımcılara evlilik öncesi eğitim ile aile ve finans yönetimi konularında bilgi verildi.

        Eğitimde, sağlıklı ve güçlü aile yapısının oluşturulması, aile içi iletişim, evlilikte sorumluluklar ve finans yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Programda ayrıca evlilik öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        NATO Zirvesi'nin programı belli oldu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        3 çocuk annesinin ölümünde sıcak gelişme... Kocası şüpheli olarak dosyaya eklendi!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Taraflar silahını çekti... Amca çocuklarının kanlı düellosu!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        Otomobilin çarptığı genç avukat kahretti!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        FIFA'nın Balogun kararı tartışma yarattı!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Venedik'ten ödül alacak
        Venedik'ten ödül alacak
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        Torun sevgisi sayesinde ürettiği maketler ilgi odağı oldu
        Torun sevgisi sayesinde ürettiği maketler ilgi odağı oldu
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı
        Yozgat'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı
        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        Yozgat'ta ehliyetsiz araç kullanan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı
        Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi
        Kurallara uymadı, 204 bin lira ceza kesildi
        Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi
        Başkan Arslan, çocuklar için şarkılar söyledi
        Yozgat'ta badem ağaçları sular altında kaldı
        Yozgat'ta badem ağaçları sular altında kaldı