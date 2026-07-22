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        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira ceza

        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:42 Güncelleme:
        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira ceza

        Yozgat'ta drift atan 2 sürücüye 280'er bin lira idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Divanlı Mahallesi Yüksek Hızlı Tren mevkisinde iki sürücünün otomobilleriyle drift attığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 280'er bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetlere 60 gün süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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