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        Yerköy'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Yerköy'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Susuz köyünde S.K'ye ait 66 AY 126 plakalı tırda, tarladan buğday yüklendiği sırada yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının, tırın egzoz kısmına sıkışan sapların yüksek ısının etkisiyle tutuşması sonucu çıktığı belirlendi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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