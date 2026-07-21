Aydıncık'ta çıkan anız yangını söndürüldü

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü. Kızılcakışla köyünde hasat edilen tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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