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        Sorgun'da Yeni Sanayi Sitesi Projesi değerlendirildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kazandırılması planlanan Yeni Sanayi Sitesi Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Sorgun'da Yeni Sanayi Sitesi Projesi değerlendirildi

        Yozgat'ın Sorgun ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) kazandırılması planlanan Yeni Sanayi Sitesi Projesi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, projede gelinen son durum, yer belirleme çalışmaları ve izlenecek yol haritası hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Sorgun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin ilçe açısından önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

        TOKİ ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını belirten Arslan, yer belirleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından proje sürecinin hız kazanacağını ifade etti.

        Toplantıya, Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İ. Yasin Yılmaz, TSO Meclis Başkanı İsmail Baran, oda meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile sanayi esnafı katıldı.



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