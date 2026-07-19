Yozgat'ta düzenlenen şölenle 30 çocuk sünnet ettirildi

Yozgat'ta düzenlenen sünnet şöleninde 30 çocuk sünnet ettirildi.



Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Cumhuriyet Meydanı'ndan araçlara bindirilen çocuklar, konvoy eşliğinde şehir turu attıktan sonra İl Özel İdaresi bahçesindeki programa götürüldü.



Programda, çeşitli etkinlik ve gösterilerle çocuklar eğlendirildi.



Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.



AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, sünnet olan çocukları tebrik ederek, hayırlı olmasını diledi.



Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ise sünnet şölenleriyle vakfın hayır şartını yerine getirdiklerini söyledi.



Çalışkan, "Bu, sadece bir gelenek değil, aynı zamanda vakıf ruhunun ve toplumsal dayanışmanın yaşayan bir örneğidir. Kıymetli aileler, sizler çocuklarımıza sevgiyi, ahlakı ve hayatı öğreten en değerli rehberlersiniz. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Yüzlerinizdeki tebessüm, yüreklerinizdeki umut hiç eksilmesin." diye konuştu.

