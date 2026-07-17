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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı yakalandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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