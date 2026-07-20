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        Akdağmadeni'nde çiftçilerin kaba yem mesaisi başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda biçerek kuruttukları yonca, korunga ve çayır otlarını patozdan geçirerek kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için kaba yem hazırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Akdağmadeni'nde çiftçilerin kaba yem mesaisi başladı

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda biçerek kuruttukları yonca, korunga ve çayır otlarını patozdan geçirerek kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için kaba yem hazırlıyor.

        Başçatak köyü Sırıklı Deresi mevkisinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyu devam ediyor.


        İlkbaharda biçilen ve belirli süre kurumaya bırakılan yonca, korunga ve çayır otları traktörlerle patozun bulunduğu alana taşınarak işleniyor.

        Patozdan geçirilen otlar balyalanıp depolanırken, çiftçiler kış aylarında kullanacakları kaba yemi hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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