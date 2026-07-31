Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 31.07.2026 - 12:12 Güncelleme:
Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde, hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, bu kapsamda hakkında "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.T'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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