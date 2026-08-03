Yozgat'ta hububat ekili alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü. İlçeye bağlı Ayrıdam köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm hububat ekili alan zarar gördü.

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