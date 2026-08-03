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        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta hububat ekili alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

        Yozgat'ta hububat ekili alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Yozgat'ta hububat ekili alanda çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde hububat ekili alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Ayrıdam köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 10 dönüm hububat ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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