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        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 7 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Saray köyünde Y.Ö'ye ait müstakil evin bahçesinde altın ve tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden ekipler, evin bahçesinde izinsiz kazı yapan Y.Ö. ve 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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