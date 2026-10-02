Yozgat'ta kaçak avcılıkta kullanılan 7 ses cihazına el konuldu
Yozgat'ta kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 7 ses cihazına el konuldu.
Giriş: 02.10.2026 - 13:37 Güncelleme:
Yozgat'ta kaçak avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 7 ses cihazına el konuldu.
Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler il genelinde yaban hayatının korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 7 ses cihazı ele geçirildi.
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