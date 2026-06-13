Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Yozgat'ta köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Yerköy ilçesinde köprüden düşen otomobildeki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        M.A'nın (50) kullandığı 40 ABK 139 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Kördeve köyü mevkisinde köprüden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan N.A'nın (15) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9), ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan E.N.A, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ailenin ilçeden köylerine gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        Kayra Ataman cinayetinde baba ve oğulun ifadesi ortaya çıktı
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        6 yıl önce olmuştu! Askeri Balta cinayeti aydınlatıldı!
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Yerli lokomotif dünya pazarına açıldı
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Hamile eşi ve amcasını öldürmüştü... "Rastgele" katliam!
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        Otomobil köprüden uçtu! İki çocuk ve gözyaşı
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        "ABD'nin İran'a kara harekatını Trump durdurdu"
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?
        Dünya Kupası mı, jeopolitik tatbikat mı?

        Benzer Haberler

        Çocuklardaki dil ve konuşma bozuklukları terapiyle düzeliyor
        Çocuklardaki dil ve konuşma bozuklukları terapiyle düzeliyor
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Mecl...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Mecl...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini Tosun Paşa...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ilişkisini Tosun Paşa...
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta konuştu:
        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Yozgat'ta konuştu:
        Bakan Tekin: "Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 20'li r...
        Bakan Tekin: "Derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye genelinde 20'li r...
        Bakan Tekin: Yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 580 öğrenci başvuru ya...
        Bakan Tekin: Yarın yapılacak LGS'ye 1 milyon 226 bin 580 öğrenci başvuru ya...