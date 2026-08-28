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        Yozgat'ta orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta anızda çıkardığı yangınla ormanlık alanın da zarar görmesine neden olan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Yozgat'ta orman yangınına neden olan şüpheli tutuklandı

        Yozgat'ta anızda çıkardığı yangınla ormanlık alanın da zarar görmesine neden olan zanlı tutuklandı.

        Merkeze bağlı Aktaş köyünde şüpheli K.A'nın tarlasında yaktığı anızdan çıkan alevler, bölgedeki ormanlık alana yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, belediye, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 15 hektar anız ile 12 hektar orman alanı zarar gördü.

        Gözaltına alınan K.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, "Orman Kanunu'na muhalefet" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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