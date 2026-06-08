Yozgat'ta otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. E.B.'nin kullandığı 66 LP 067 plakalı otomobil, Şehit Mustafa Üngör Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.