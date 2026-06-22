Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 200 bin lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Kayseri kara yolu uygulama noktasında denetim gerçekleştirdiği sırada bir aracı durdurmak istedi. Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 200 bin lira ceza uyguladı.

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