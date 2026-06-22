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        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 200 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Yozgat'ta polisten kaçan sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

        Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 200 bin lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Kayseri kara yolu uygulama noktasında denetim gerçekleştirdiği sırada bir aracı durdurmak istedi.

        Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Ekipler, sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 200 bin lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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