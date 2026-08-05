Yozgat'ta sit alanında izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyü mevkisinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden jandarma ekipleri, 8 zanlıyı suçüstü yakaladı. Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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