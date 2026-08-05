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        Yozgat'ta sit alanında izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 11:34 Güncelleme:
        Yozgat'ta sit alanında izinsiz kazı yapan 8 zanlı suçüstü yakalandı

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ekizce köyü mevkisinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgeye giden jandarma ekipleri, 8 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzeme ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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