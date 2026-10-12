Yozgat'ta tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.