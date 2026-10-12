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        Yozgat'ta tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Yozgat'ta tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

        Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde tavuk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, çok sayıda tavuk telef oldu.

        B.T. idaresindeki 54 EU 684 plakalı tavuk yüklü tır, Sarıkaya - Sorgun kara yolu Kadılı köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.T, sağlık ekiplerince Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda tavuk telef oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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