Yozgat'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde traktörle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. İ.Ü'nün kullandığı 66 AAT 436 plakalı traktör, Yozgat-Ankara kara yolu Yamuklar köyü mevkisinde, S.D. idaresindeki 06 BHP 330 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü S.D. ile yanında bulunan M.D, ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.