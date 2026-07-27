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        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Sorgun ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 zanlı gözaltına alındı.


        Adreslerdeki aramalarda 257 gram esrar ve 13 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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