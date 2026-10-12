Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.B. ile S.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve eldiven içerisine gizlenmiş 4 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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