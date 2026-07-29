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        Yozgat'ta yaralı şahin tedavi altına alındı

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Yozgat'ta yaralı şahin tedavi altına alındı

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Turluhan köyü mevkisinde uçamayan şahini fark etti.

        Ekiplerce gözünden yaralandığı belirlenen şahin, tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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