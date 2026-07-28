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        Yozgat'ta biçerdöver ve traktör sürücüleri denetlendi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince biçerdöver ve traktörlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Yozgat'ta biçerdöver ve traktör sürücüleri denetlendi

        Yozgat'ta jandarma ekiplerince biçerdöver ve traktörlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım sezonunda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Sarıkaya Akdağmadeni kara yolunda biçerdöver ve traktör sürücülerini denetledi.

        Denetimlerde sürücülere, G sınıfı sürücü belgesiyle araç kullanılması, gece saatlerinde trafiğe çıkılmaması, yangın söndürme tüpü bulundurulması, biçerdöver tablalarının kara yolunda takılı halde taşınmaması ile reflektör ve görünürlüğü artıran ekipmanların kullanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Kontrollerde, G sınıfı sürücü belgesi olmadan biçerdöver kullandığı belirlenen bir sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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