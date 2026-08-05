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        Yozgat'ta yılın ilk 7 ayında 3 bin 280 gıda denetimi yapıldı

        Yozgat'ta 2026 yılının ilk 7 ayında gıda işletmelerine yönelik 3 bin 280 denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Yozgat'ta yılın ilk 7 ayında 3 bin 280 gıda denetimi yapıldı

        Yozgat'ta 2026 yılının ilk 7 ayında gıda işletmelerine yönelik 3 bin 280 denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerinde üretim aşamaları, son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ile hijyen şartları denetlendi.

        Denetimlerde 185 numune alınırken, bunlardan 144'ü uygun, 21'i uygunsuz bulundu. İncelemesi süren 20 numunenin ise analiz işlemleri devam ediyor.

        Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmelere idari yaptırım uygulanırken, uygunsuz ürünler piyasadan toplatıldı.

        Yıl içinde kurallara aykırı faaliyet gösteren 69 işletmeye toplam 9 milyon 952 bin 338 lira idari para cezası kesildi.

        Rutin denetimlerin yanı sıra, Alo 174 Gıda Hattı, CİMER başvuruları ve Bakanlık talimatları doğrultusunda gıda denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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