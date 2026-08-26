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        Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinlikleri düzenlendi.

        Valilik önünde yapılan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, konuşmasında, Atatürk'ün şehri ziyaretinin, sıradan bir ziyaret olmadığını, genç cumhuriyetin Zonguldak'a, üretime, sanayiye ve her şeyden önemlisi emeğe verdiği değerin açık göstergesi olduğunu söyledi.

        Zonguldak'ın, cumhuriyetin kalkınma mücadelesinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdem, "Bu toprakların altındaki kömür, ülkemizin sanayileşmesine güç verirken, o kömürü yerin metrelerce altından çıkaran madencilerimizin alın teri de Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin en önemli parçalarından biri oldu." dedi.

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        Erdem, Atatürk'ün, Üzülmez'de maden ocaklarını ziyaret ettiğini anımsatarak, "Atatürk, madencilerimizle bir araya gelmiş ve Zonguldak'a verdiği değeri, 'Zonguldak'ın derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak da o kadar kıymetli bir vilayetimizdir.' şeklinde ifade etmiştir." diye konuştu.

        Zonguldaklılar olarak bu sözün anlamını ve ağırlığını bugün de çok iyi bildiklerini belirten Erdem, "Bizim için Zonguldak yalnızca kömür demek değildir. Zonguldak emektir, alın teridir, mücadeledir. Bu şehir kolay günlerden geçerek bugünlere gelmedi. Bedel ödedi, acılar yaşadı ama hiçbir zaman mücadele etmekten vazgeçmedi. Bu nedenle Zonguldak'ın cumhuriyet tarihinde ayrı bir yeri, ayrı bir değeri vardır." ifadelerini kullandı.

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        Program kapsamında şiir dinletisi sunuldu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

        Kutlamalar, Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı noktada düzenlenen temsili törenle devam etti.

        Törende, askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na ve protokol üyelerine teslim edildi. Ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyet, denize çelenk bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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