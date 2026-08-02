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        BEUN akademisyeninin yer aldığı proje TÜBİTAK 1001 desteği aldı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Gülden Ekmen'in araştırmacı olarak görev aldığı proje, "TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:56 Güncelleme:
        BEUN akademisyeninin yer aldığı proje TÜBİTAK 1001 desteği aldı

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. F. Gülden Ekmen'in araştırmacı olarak görev aldığı proje, "TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Hititçe Metin Konteksti Çerçevesinde Arkeolojik ve Filolojik Verilerin Dijitalleştirilmesi ve Karşılaştırmalı Analizi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı'nın 2026 yılı birinci çağrı döneminde desteklenecek projeler arasında yer aldı.

        Projenin yürütücülüğünü Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Sir Gavaz üstlenirken, araştırma ekibinde BEUN'dan Doç. Dr. Ekmen'in yanı sıra Ankara Üniversitesinden Doç. Dr. Gülgüney Masalcı Şahin ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Semih Yaşar Çizikci yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenlerin ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarda görev almasının ve bu çalışmaların TÜBİTAK tarafından desteklenmesinin üniversite adına önemli olduğunu ifade etti.

        Projenin, üniversitenin araştırma odaklı gelişim vizyonunun önemli göstergelerinden biri olduğunu belirten Özölçer, Hititoloji, Eskiçağ Dilleri ve Ön Asya Arkeolojisi alanlarında yürütülecek disiplinler arası çalışmanın dijital teknolojilerin bilimsel araştırmalara entegrasyonuna katkı sağlayacağını ve bilimsel literatüre önemli çıktılar sunacağını kaydetti.

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