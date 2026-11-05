Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın göç yolculuğu

Göçmen kuşların Çaycuma üzerinden geçişi vatandaşların da ilgisini çekerken, turnalar bir süre sonra gözden kayboldu.

Mevsimsel göçlerini sürdüren turnalar, Çaycuma semalarından kalabalık sürüler halinde geçti. Gökyüzünün geniş bir bölümünü kaplayan yüzlerce kuş, zaman zaman farklı uçuş düzenleri oluşturarak ilerledi. Birbirleriyle uyumlu hareket eden turnaların gökyüzündeki yolculuğu, ilçede dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

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