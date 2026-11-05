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        Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın göç yolculuğu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde göç yolculuğunu sürdüren çok sayıda turna, gökyüzünde oluşturdukları dev sürülerle görsel şölen sundu. Kuşların uyum içerisinde gerçekleştirdiği uçuş, vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Çaycuma semalarında yüzlerce turnanın göç yolculuğu

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde göç yolculuğunu sürdüren çok sayıda turna, gökyüzünde oluşturdukları dev sürülerle görsel şölen sundu. Kuşların uyum içerisinde gerçekleştirdiği uçuş, vatandaşların ilgisini çekti.

        Mevsimsel göçlerini sürdüren turnalar, Çaycuma semalarından kalabalık sürüler halinde geçti. Gökyüzünün geniş bir bölümünü kaplayan yüzlerce kuş, zaman zaman farklı uçuş düzenleri oluşturarak ilerledi. Birbirleriyle uyumlu hareket eden turnaların gökyüzündeki yolculuğu, ilçede dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

        Sürüler halinde ilerleyen turnalar, bir süre ilçenin farklı noktalarından izlenebildi. Gökyüzünde peş peşe beliren kuş grupları, uzun süre boyunca göç yolculuklarını sürdürdü. Turnaların toplu halde gerçekleştirdiği uçuş, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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        Göçmen kuşların Çaycuma üzerinden geçişi vatandaşların da ilgisini çekerken, turnalar bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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