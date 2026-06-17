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        Depremlere karşı binaların sağlamlığı yapay zeka destekli fotoğraf uygulamasıyla analiz edilecek

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zekayla analiz eden uygulama geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Depremlere karşı binaların sağlamlığı yapay zeka destekli fotoğraf uygulamasıyla analiz edilecek

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Jeodezi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, binaların fotoğraflarından yola çıkarak depremler karşısında yapıların zayıf ve güçlü yönlerini yapay zekayla analiz eden uygulama geliştirdi.

        Kutoğlu, gazetecilere, yapılarının oturduğu zemin ve buranın depremsellik seviyesi bilgilerine ulaşmakta ciddi sorunlar yaşayan vatandaşların bunları nereden öğreneceklerini bilmediğini ve yapıların depremlere karşı güvenli olup olmadığına dair yapı okuryazarlık oranının düşük olduğunu söyledi.

        Binalara dıştan bakıldığında tespit edilebilecek zayıflıkların bulunabildiğini anlatan Kutoğlu, bununla ilgili "binaların hızlı görsel değerlendirmesi" adı verilen "FEMA 154" ismiyle anılan uluslararası standardın olduğunu aktardı.

        Kutoğlu, bu kapsamda vatandaşların oturdukları veya almayı, kiralamayı düşündükleri yapılarla ilgili yapı okuryazarlığını artırabilmek amacıyla yapay zekadan da yararlanarak uygulama geliştirdiklerini belirterek, "İstedik ki vatandaşlarımız buraya binalarının en az bir fotoğrafını ve konumunu cep telefonundan ya da bilgisayardan yüklediklerinde hem oturdukları binanın zemin sınıfını öğrenebilsinler hem de binalarının geometrik olarak depreme karşı zayıf noktaları var mı, bunları hızlı bir şekilde yapay zeka desteğiyle öğrenebilsinler." diye konuştu.

        Binada kısa kolon, yumuşak kat, çıkma ya da geri yaslama olduğunda, bunların beton kalitesi yüksek olsa bile depremler karşısında zayıflıklar oluşturabildiğini vurgulayan Kutoğlu, "Geliştirmiş olduğumuz bu yazılım hem zemin bilgilerini hem de binada bu tür zayıflıkların, artıların veya eksilerin olup olmadığını yapay zeka desteğiyle analiz edip vatandaşlarımıza sunuyor." dedi.

        - "10-15 dakika içerisinde raporları hazır oluyor"


        Kutoğlu, vatandaşların uygulamaya "yapianaliz.beun.edu.tr" adresinden girebildiklerini aktararak, "Girdiklerinde kendilerine bir hesap açıyorlar. Bu hesap üzerinden binalarının konumunu ve resmini yükleyip gönderdiklerinde 10-15 dakika içerisinde raporları hazır oluyor. Bu raporu hem sistemde açtıkları hesaplarından görebiliyorlar hem de mail adreslerine gönderiliyor." şeklinde konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yeni yapılmış bazı binaların yıkıldığına, onların hemen arkasında çok eski tarihte yapılmış binaların ise ayakta kaldığına dikkati çeken Kutoğlu, "Elbette beton kalitesi son derece önemli ama binaların kendi geometrik birtakım zayıflıkları da bulunuyor. Mesela binalarda geniş çıkmalar, geri yaslamalar, katlarda düzensizlikler varsa bunlar binayı zayıflatan hususlar." ifadelerini kullandı.

        Kutoğlu, BEUN Teknoloji Transfer Ofisi olarak bu hizmeti geliştirdiklerini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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