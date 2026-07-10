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        Devrek'te "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası uygulandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Devrek'te "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası uygulandı

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası gerçekleştirildi.

        Devrek Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Herkes İçin Spor" kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluştu.

        Devrek Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen programda, vatandaşlara yönelik sağlık ve fiziksel uygunluk değerlendirmeler yapıldı.

        Etkinlik kapsamında stant ölçümleri, otur kalk testi, denge değerlendirmesi, toplu yürüyüş ve aerobik etkinlikleri düzenlenerek vatandaşların aktif yaşama teşvik edilmesi hedeflendi.

        Etkinlikle, toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının yaygınlaştırılması ve her yaştan vatandaşın spora yönlendirilmesi amaçlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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