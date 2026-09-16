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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddia edilen anne ve baba tutuklandı

        Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 16:03 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddia edilen anne ve baba tutuklandı

        Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen anne ve baba tutuklandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T.'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.

        Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T.'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin T. ve anne Sevil T. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

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        Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.

        Savcılık ifadelerinde annenin suçlamayı kabul etmediği, babanın ise kızının psikolojik sıkıntıları bulunduğunu ve kendisine zarar vermemesi amacıyla olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        Şüpheliler, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli hallerinden tutuklandı.

        Öte yandan S.T.'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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