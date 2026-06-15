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        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Zonguldak ve Karabük'te kutlandı

        Zonguldak ve Karabük'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Zonguldak ve Karabük'te kutlandı

        Zonguldak ve Karabük'te, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Zonguldak Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, yaptığı konuşmada, teşkilatın kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

        Konuşmanın ardından, eğitimli asayiş ve arama köpeklerinin gösterisi sunuldu. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunlarının sergilendiği programda, açılan stantlar da gezildi.

        - Karabük

        Karabük'teki törende, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Yenişehir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.


        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

        Program kapsamında, Kemal Güneş Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım standı açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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