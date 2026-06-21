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        Özel izinle yetiştirdiği salep orkidesiyle atıl arazisini tarıma kazandırdı

        GÖKHAN YILMAZ - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ta emekli sağlık çalışanı Arzu Marankoz, atıl durumdaki arazisini tarıma kazandırarak özel izinle salep orkidesi yetiştiriciliğine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Özel izinle yetiştirdiği salep orkidesiyle atıl arazisini tarıma kazandırdı

        GÖKHAN YILMAZ - MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ta emekli sağlık çalışanı Arzu Marankoz, atıl durumdaki arazisini tarıma kazandırarak özel izinle salep orkidesi yetiştiriciliğine başladı.

        Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan evli ve bir çocuk annesi 52 yaşındaki Marankoz, uzun yıllar sağlık çalışanı olarak görev yaptıktan sonra yaklaşık 3 yıl önce emekliye ayrıldı.

        Emekli olduktan sonra köylerindeki atıl durumdaki arazisini değerlendirmek isteyen Marankoz, salep orkidesi yetiştirmeye karar verdi.

        Marankoz, endemik türler arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan salep orkidesi yetiştiriciliği için Karadeniz Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurarak izin aldı.

        Müdürlükte görevli alanında uzman mühendislerden teknik destek alan Marankoz, ilk olarak 300 metrekarelik alanda eşinin de yardımıyla çalışmalara başladı.

        Kısa zamanda üretim alanını 1,5 dönüme çıkaran Marankoz, atıl vaziyetteki arazisini yetiştirdiği salep orkidesiyle tarıma kazandırdı.

        Bu yıl diktiği 100 bin yumrudan 1 ton rekolte bekleyen Marankoz, ekonomik değerinin yüksek olması ve yumrularının toz haline getirilerek içecek, dondurma, pastacılık ve kimya sektörlerinde kullanılması dolayısıyla talep gören salep orkidesi üretim alanını gelecek yıllarda artırmayı hedefliyor.

        - "Severek yapıldıktan sonra her şey daha kolay"

        Arzu Marankoz, AA muhabirine, salep orkidesi üretim alanını 3 yılda 1,5 dönüme çıkardığını söyledi.

        Salep orkidesi yetiştiriciliğinin emek ve özveri istediğini anlatan Marankoz, iş gücü olarak zor olduğunu ancak severek yapıldıktan sonra her şeyin daha kolay olduğunu kaydetti.

        Marankoz, salep orkidesi yetiştiriciliğinin ev ve ülke ekonomisine kazandıran bir iş olduğunu belirterek, "Bu işi herkes, özellikle kadınlarımız yapabilir. Bu işe gönül verirlerse aile bütçelerine katkıda bulunurlar. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

        Salep orkidesini yetiştirmeyi bilmediğini ancak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerin kendisine destek olduğunu dile getiren Marankoz, "Sağ olsunlar dikiminden bakımına kadar her konuda bize destek oldular." dedi.

        Marankoz, üretim alanını zamanla genişletmek istediklerini aktararak, "En büyük destekçilerimden biri de eşim. Toprak hazırlığını, bakımını, dikimini onunla yapıyorum. Bakanlığımızın desteklerini kadın girişimci olarak hissediyorum. Bu desteklerle şu an 1,5 dönüm olan salep orkidesi arazimi 10 dönüme çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Salep soğanı için gerekli yerlere başvurular yapılması, üretiminde ve satışında her şeyin yasal olması gerektiğini anlatan Marankoz, üretimde bulunmanın kendisini iyi hissettirdiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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