Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı. Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi. Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi. Alkışlar eşliğinde SOLOTÜRK'ün ilçe semasındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü. Program daha sonra yerel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

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