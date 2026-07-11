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        SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 21:10 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Zonguldak'ta gösteri uçuşu yaptı.

        Karadeniz Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı'ndaki sahil güzergahında toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün yaptığı uçuşa ilgi gösterdi.

        Burada uçuşu izleyen vatandaşlar, timin akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Alkışlar eşliğinde SOLOTÜRK'ün ilçe semasındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

        Program daha sonra yerel sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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