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        Tezgahındaki mısırlarla 15 yıldır güvercinleri besliyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyyar satıcılık yapan Remzi Koçoğlu, geçimini sağladığı mısırları 15 yıldır güvercinlerle paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Tezgahındaki mısırlarla 15 yıldır güvercinleri besliyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyyar satıcılık yapan Remzi Koçoğlu, geçimini sağladığı mısırları 15 yıldır güvercinlerle paylaşıyor.

        İlçe merkezinde mısır satan 65 yaşındaki Koçoğlu, tezgahına gelen güvercinleri elleriyle besliyor.

        Koçoğlu, AA muhabirine, 15 yıldır süt mısır sattığını belirterek, tezgahına gelen güvercinleri hiçbir zaman geri çevirmediğini söyledi.

        Güvercinlerle aralarında bağ oluştuğunu dile getiren Koçoğlu, "Onlara günde en az 4-5 mısır yediriyorum. Gerekirse daha fazla veriyorum. Onlar da alıştıkları için devamlı ziyaretime geliyorlar. Beni bırakmıyorlar." diye konuştu.

        Koçoğlu, güvercinlerin yerden değil, özellikle elinden beslenmeyi sevdiğini kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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