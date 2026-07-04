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        Üç kuşak bir arada ağır vasıta araçların bakım ve onarımını yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ/SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ta uzun yıllar ağır vasıta araçların bakım ve tamirini ve bakımını yapan Musa Göktepe, mesleği öğrettiği oğlu ve torunuyla aynı dükkanda çalışarak ekmek parası kazanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Üç kuşak bir arada ağır vasıta araçların bakım ve onarımını yapıyor

        GÖKHAN YILMAZ/SERCAN KAPUSUZ - Zonguldak'ta uzun yıllar ağır vasıta araçların bakım ve tamirini ve bakımını yapan Musa Göktepe, mesleği öğrettiği oğlu ve torunuyla aynı dükkanda çalışarak ekmek parası kazanıyor.

        Devrek ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Göktepe, 61 yıl önce ustasının yanında ağır vasıtaların "makas" adı verilen yay/süspansiyon sistemlerinin bakım ve tamirini öğrendi.

        Askerliğinin ardından ustasının yanında bir süre daha çalışan ve daha sonra kendi dükkanını açan Göktepe, kısa zamanda ilçenin aranan ustalarından biri haline geldi.

        Mesleğini çok seven ve ilk günkü heyecanını koruyan Göktepe, ağır vasıtaların makas değişiminin yanı sıra körük ve balata değişimi ile mekanik bakım ve onarımlarını yapıyor.

        İlerleyen yaşına ve işin zorluklarına rağmen mesleği öğrettiği 56 yaşındaki oğlu Vedat ile 28 yaşındaki torunu Resul Berk Göktepe ile çalışmaya devam eden Göktepe, sağlığı elverdiği sürece işini sürdürmek istiyor.

        Dede, baba ve oğul, "örnek iş yeri" seçilen 160 metrekare dükkanlarında omuz omuza vererek ekmek kapılarını ayakta tutmaya çalışıyor.

        - "Babam beni yetiştirdi, ben oğlumu yetiştiriyorum"

        Musa Göktepe, AA muhabirine, mesleğini 61 yıldır severek sürdürdüğünü söyledi.

        Göktepe, 53 yıl önce kendi dükkanını açtığını, o tarihten bu yana ağır vasıtaların fren ve makas aksamı, körük değişimi, mekanik bakım ve onarımını yaptığını belirterek, ilk olarak oğlunu yetiştirip birlikte çalışmaya başladıklarını, daha sonra torununun da yanlarında işi öğrenip ekmek parasını kazanmaya başladığını anlattı.

        Her mesleğin kendine göre zorlukları bulunduğunu ifade eden Göktepe, "Sadece ilçede değil, ülke genelinde çırak bulamıyoruz. Bu meslek ağır bir meslek. O nedenle ister istemez kendi imkanlarımızla işimi sürdürmeye çalışıyoruz. Nereye kadar gidecek bilemiyorum. Torunumda bıraktıktan sonra yetişecek, zanaat öğrenecek kimse yok." diye konuştu.

        Göktepe, oğlu ve torunuyla bir arada çalışmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Oğlum ve torunumla işçi gibi değil, arkadaş gibi çalışıyoruz. Ömrümüz yettiğince böyle devam edeceğiz." dedi.

        - "Aynı yerde üç kuşak çalışmak herkese nasip olmaz"

        Mesleğini 41 yıldır sürdüren Vedat Göktepe de bir başkasının yanında hiç çalışmadığını, işi babasından öğrendiğini kaydetti.

        Baba oğul ilişkisinin, patron çırak ilişkisinden farklı olduğundan bahseden Göktepe, "Bu durumun müşteriye yansıması çok önemli. Kendi dükkanımız olduğu için işin iyi olması için daha çok çaba sarf ediyorsun. Babam beni yetiştirdi, ben oğlumu yetiştiriyorum." ifadelerini kullandı.

        Göktepe, mesleğin ağır olduğunu, herkesin yapmak istemediğini, o nedenle de zamanla usta sayısının azalacağını söyledi.

        Aynı yerde üç kuşak çalışmanın herkese nasip olmayacağını, görenlerin olumlu tepkiler verdiğini belirten Göktepe, bundan da mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        - "Onların sayesinde işi öğrendim ve para kazanıyorum"

        Mesleğe 5 yıl önce başlayan Resul Berk Göktepe ise ilkokul yıllarında merak edip dükkana geldiğini, çalıştıkça tecrübe edindiğini ve el becerisi kazandığını anlatarak, lise yıllarında da okuldan arta kalan zamanlarda dükkanda çalıştığını kaydetti.

        Dedesinin ve babasının sayesinde işi öğrendiğinden bahseden Göktepe, "Dedem ve babam sayesinde elim anahtar tutmaya başladı. Daha sonra burası benim için kazanç kapısı oldu. Onlarla çalışmaktan mutluyum, onların sayesinde işi öğrendim ve para kazanıyorum." dedi.

        Göktepe, işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirterek, "Üç kuşak bir arada çalıştığımızı görenler şaşırıyorlar. Zor ve ağır mesleğimiz var ama bu devirde para kazanmak oldukça zor. Az yorulup çok kazanacağımız iş maalesef değil. Benim için başka alternatif yoktu. Dedem, babam ve ben el ele, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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