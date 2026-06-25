Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Uygulama seralarında tarımı öğrenen liseliler, doğru ve bilinçli üretime öncülük ediyor

        Uygulama seralarında tarımı öğrenen liseliler, doğru ve bilinçli üretime öncülük ediyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uygulama seralarında mevsimlik ürünler yetiştiren lise öğrencileri, edindikleri bilgi ve deneyimleri vatandaşlara ve diğer öğrencilere aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:37 Güncelleme:
        Uygulama seralarında tarımı öğrenen liseliler, doğru ve bilinçli üretime öncülük ediyor

        GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde uygulama seralarında mevsimlik ürünler yetiştiren lise öğrencileri, edindikleri bilgi ve deneyimleri vatandaşlara ve diğer öğrencilere aktarıyor.

        İlçeye bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanında eğitim gören 19 öğrenci, ekimden hasada tüm aşamaları birebir deneyimleyerek tarım yapmayı öğreniyor.

        Okula ait toplam 1300 metrekare alana sahip 4 uygulama serasında çalışmalarını sürdüren öğrenciler, ilçedeki bir firmadan temin edilen fidelerin yanı sıra kendi viyollerinde ata tohumları kullanarak mevsimlik ürünler yetiştiriyor.

        Yetiştirdikleri marul, brokoli, lahana, ıspanak, maydanoz, soğan, domates, salatalık, biber ve patlıcanla okulun döner sermayesine katkı sağlayan öğrenciler, mesleği öğrenmenin yanı sıra teorik ve pratik bilgilerini doğru ve bilinçli üretim sürecinin yaygınlaşması için ilçe ve belde sakinlerine öğretiyor.

        Okulun seralarını ziyaret eden vatandaşların merak ettiği soruları cevaplayarak sera ve bahçelerinde yapacakları üretimin sağlıklı şekilde ilerlemesini sağlayan öğrenciler, aynı zamanda başka okulların öğrencilerine de teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Bu sayede akranlarının küçük yaşlarda bilinçli üretim sürecini öğrenmelerini sağlayan öğrenciler, ilçe ve belde sakinlerinin de doğru yöntemlerle daha verimli ürün almalarına öncülük ediyor.

        Okul müdürü Recep Islak, AA muhabirine, yaptıkları üretimle vatandaşlara örnek olmayı, olumlu yönde sinerji yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

        Tarımsal üretimin ülke için önemli olduğunu vurgulayan Islak, "Bilgi, ilaçlama ve diğer konularda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızı okulumuza davet ediyoruz ya da biz onlara gitmeye çalışıyoruz. Okullarımızdan da bizlere davet oluyor. Bilgilerimizi onlara aktarıyoruz." dedi.

        Islak, daha fazla öğrenci ve vatandaşa ulaşmayı, onları da üretime teşvik etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

        - "Öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri dersleri seralarımızda alın terine dönüştürüyorlar"

        Tarım Teknolojileri Alanı öğretmeni Ozan Çamoğlu, öğrencilerin derslerde edindikleri bilgilerin alın teriyle nasıl ürüne dönüştüğünü seralarda görme imkanı bulduğunu anlattı.

        Tohumun ilk aşamasından hasada kadar öğrencilerin kendi elleriyle işin içinde olduğunu vurgulayan Çamoğlu, ürünleri yazlık ve kışlık olarak ürettiklerini aktardı.

        Çamoğlu, ilçe ve beldedeki anlaşmalı yerlerin ürünleri aldığını, esnafın da ürünlerden çok memnun kaldığını belirterek, bunun kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

        Firmalardan yetkililerin gelip öğrencilerin üretim sürecini yakından görme imkanı bulduğunu aktaran Çamoğlu, "Teorik bilgiyi sınıflarda görüyoruz ama bunun havada kalmasını istemiyoruz. Bu çocuklar uygulamada gördüklerini hayata geçirecekler. Fidelere bebek misali yaklaşmaları gerektiğini söylüyorum." dedi.

        Çamoğlu, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri doğru ve bilinçli üretim süreci geçirmek isteyen vatandaşlara aktardığına değinerek, "Öğrencilerimiz teorik olarak gördükleri dersleri seralarımızda alın terine dönüştürüyorlar. Vatandaşlarımızın öğrencilerimizden öğrendikleri sayesinde kendi seralarından aldıkları verimi görmek bizler için mutluluk kaynağı oluyor." diye konuştu.

        - "Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorum"

        Tarım Teknolojileri Alanı 11. sınıf öğrencisi Dila Üstüntaş, tarımsal üretime değer katmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Okulda sadece mesleğimizi öğrenmekle kalmıyoruz aynı zamanda vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz, diğer okullardaki öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

        30 yıllık esnaf Özcan Arslan, öğrencilerin ürettikleri ürünlerin tazeliğinin müşterilerde memnuniyetle karşılandığını, ihtiyaç duyduğu ürünlerin yüzde 65'ini okuldan temin ettiklerini kaydetti.

        Vatandaşlardan Bergüzar Bozkurt, okulun belde için büyük şans olduğuna değinerek, "Okulumuza gelerek öğretmen ve öğrencilerimize danışıyoruz. Buraya bir şeyler öğrenmek için geliyorum. Burada öğrendiklerimi kendi seramda yapıyorum, bahçelerim güzel ve verimli oluyor." ifadelerini kullandı.

        Nebioğlu Ortaokulu öğrencisi Medine Zehra Kaçar, burada tarım alanında yeni şeyler öğrendiklerini ve kendilerini iyi hissettiklerini dile getirdi.

        Nebioğlu Belediye Başkanı Ali Özdal da okulun vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu, üretim süreçleriyle ilgili doğru bilgileri öğrenme imkanı bulduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Çaycuma'da 4 katlı binanın çatısında yangın
        Çaycuma'da 4 katlı binanın çatısında yangın
        Evin deposundaki yangın korkuttu
        Evin deposundaki yangın korkuttu
        Ihlamur ağacından düşen kadın yaralandı
        Ihlamur ağacından düşen kadın yaralandı
        BEUN Diş Hekimliği Fakültesinde gurur günü: 106 genç diş hekimi geleceğe uğ...
        BEUN Diş Hekimliği Fakültesinde gurur günü: 106 genç diş hekimi geleceğe uğ...
        Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Eve kurduğu sistemle kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Batı Karadeniz Tıp Dergisi DOAJ'da dizinlenmeye başladı
        Batı Karadeniz Tıp Dergisi DOAJ'da dizinlenmeye başladı