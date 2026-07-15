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        Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, dualar edildi

        Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:28 Güncelleme:
        Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de şehitlik ziyaretleri yapıldı, dualar edildi

        Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi.

        Zonguldak'ta Asri Mezarlık'taki şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

        Vali Osman Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, milletçe gösterilen fedakarlığın asla unutulmayacağını ifade etti.

        Programa, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        - Kocaeli

        Kocaeli Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı. Programın ardından Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

        Vali Aktaş, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, o gece yaşananları unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gün boyunca çeşitli anma programları düzenleneceğini söyledi.

        Milletin iradesine kastedenlere karşı verilen mücadelenin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

        Programa, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

        - Düzce

        Düzce'de, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehitlik ziyaret edildi.

        Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an okundu, dualar edildi ve şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

        Düzce İl Müftülüğünce Merkez Büyük Cami'de öğle namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.

        İlahilerin ardından yapılan duaların şehitlerin ruhlarına armağan edilmesiyle sona eren programa, Düzce Valisi Mehmet Makas, Garnizon Komutanı İkmal Albay Abdulvahap Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Tetik, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, polis ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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